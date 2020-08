Carol Nakamura posa com maiô cavado e arranca suspiros dos seguidores

Quem abre as lives do iG desta semana é a influencer Gabi Lopes (@gabilopess). Nesta segunda-feira (3), a blogueira estará ao vivo às 17h no Instagram @portal_ig para falar com a repórter Mariana Mazzoni sobre vida pessoal e carreira.

Reproduão/Instagram Gabi Lopes fará live com o iG nesta segunda-feira (3)

Gabi Lopes coleciona mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e faz sucesso com posts de moda, beleza, comportamento e estilo de vida. A loira também participou do reality show “O Aprendiz” e coleciona trabalhos na televisão e no cinema. Ela atuou em “Malhação” e em breve estará nas telonas no filme “A Menina que Matou os Pais”.