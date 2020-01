Carol Nakamura eleva temperaturas ao exibir boa forma e curvas em foto de biquíni

Aos 36 anos, Carol Nakamura exibe boa forma e esbanja curvas em clique radiante na praia!

Aproveitando o verão, Carol Nakamura elevou temperaturas ao compartilhar um clique de biquíni neste sábado, 11.

A musa, affair de Guilherme Leonel, ex-participante do De Férias Com O Ex, é conhecida por sua silhueta escultural e com a foto compartilhada comprovou mais uma vez as suas boas curvas em um clique radiante.

Usando um biquíni rosa claro, Carol posou de costas dentro de um mar em uma praia paradisíaca. No clique, ela aparece sorrindo para a câmera.

Em seguida, escreveu a seguinte reflexão na legenda quando publicou o registro. “Às vezes, coisas boas dão errado para que coisas melhores possam dar certo…”, refletiu.

Ela, que tem 36 anos de idade, ostentou um bumbum e recebeu uma chuva de comentários positivos dos fãs. “Sereia”, “Perfeita”, “Lindíssima”, “Poderosa”, escreveu os admiradores em meio às centenas de mensagens.

Recentemente, Nakamura e o noivo, deram início ao processo de adoção de um menino de 10 anos de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.