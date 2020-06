Carol Nakamura deixa parte do bumbum à mostra e choca: “Que mulher”

View this post on Instagram

Dançar… É quando a alma usa o corpo de instrumento musical . É se entregar ao vento e ao ritmo. É se sentir levada por algo maior que a gente . É uma levada boa, que expressa, que acalma . É desabafar sem dizer nada, é estar entregue, e entregar o próprio controle . É ser controlada por outras notas de outra vida . É rebolar . É dizer “dane-se” o mundo e ter um momento seu, inteiramente seu . 📸 @avlismarcos