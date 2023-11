Carol Castro comenta relação de parceira da mulher no casamento

Reprodução/BelloMelão Carol Castro na pré estreia do filme “Stand up- Minha Vida É Uma Piada”





O filme Stand Up- Minha Vida é Uma Piada estreia no cinemas nesta quinta-feira, (23) e traz reflexões sobre temas universais através do humor. Entre eles, o papel da mulher como um incentivo no casamento é destacado ao decorrer da obra por Carol Castro, que em entrevista exclusiva com o iG Delas, relatou sua experiência no filme e fala da importância de discutir sobre o assunto.

Dirigido por Miguel Rodrigues e com roteiro de Guilherme Avzaradel, a obra apresenta João (Fabio Rabin), um acupunturista bem-sucedido, casado com Laura (Carol Castro) e pai de dois filhos, tem o sonho de se tornar um profissional do Stand Up Comedy. Mas apesar do incentivo da esposa, ele fica tão nervoso nos palcos que desiste da carreira e acaba descobrindo que outro comediante, Gérson, (Marco Luque) roubou sua melhor piada inédita e se aproveita dela com. Vendo sua piada em todos os lugares, João acaba pirando, decide matar Gerson, porém, acaba matando seu gato, perdendo o emprego, frequentando centros Vudu, destruindo o casamento e sendo preso. Porém, quanto mais ele mostra seu lado engraçado, um futuro na comédia é descoberto.

Carol contou qual foi sua motivação para participar do filme e qual parte chamou mais sua atenção. “É uma história divertida, trabalhar com pessoas divertidas e criativas, como o Fábio e o Marco, foi o principal ponto. Algo que me chamou a atenção foi a Laura, que é uma mulher, mãe de dois filhos, esposa e vive um desafio na convivência do casamento. Ela tem a vida dela e sua individualidade mas não deixa de apoiar o marido quando ele mais precisa”, disse.

Além disso, a artista acha interessante como a trama aborda a mulher como uma parceira no casamento. “A Laura é uma pessoa que ajuda, que levanta, que não deixa a pessoa esmorecer, mas ao mesmo tempo fala do que é preciso. É um retrato do que poderia acontecer no mundo real”, explica.

Carol conta que o filme passa uma mensagem para o mundo profissional e das relações no casamento. ” Acho que o filme diz que a gente tem que levar a vida com leveza, aproveitar o momento, prestar atenção no agora, porque se não você acaba se perdendo na correria ou pensando muito no futuro. Também deve ouvir quem está à sua volta, sorrir de apoio e refletir o quão importante é a gente não estar sozinho”, finaliza.

Fonte: Mulher