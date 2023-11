Carol Borba diz que a escolha certa de roupas impulsiona a vida ativa

Reprodução/Divulgação Carol Borba diz que roupas influenciam em estilo de vida ativo





A influenciadora e educadora física Carol Borba, diz que a conexão entre moda e estilo de vida ativo pode ser um dos pontos que fazem diferença e inspiram as pessoas a adotarem uma rotina mais saudável.

Carol, que conquistou um grande público através da atividade física e bem-estar, acredita que a escolha das roupas certas para a prática esportiva desempenha um papel fundamental. Para ela, uma roupa não é apenas uma vestimenta, mas uma aliada que pode impulsionar a confiança e o desempenho durante o exercício físico. “Quando a gente está com uma roupa bonita, a gente se sente melhor para fazer qualquer coisa. Se a gente está com uma roupa bonita para ir trabalhar, parece que a gente vai trabalhar melhor, se é para treinar, a gente treina melhor também”, afirma.

A influenciadora enfatiza que ao comprar novos looks, naturalmente você sente à vontade de usá-los, realmente aproveitar o que adquiriu. “Eu sempre digo que quando você está desanimado para treinar, basta comprar uma roupinha de treino que você vai ver que o ânimo bate de vez. E não é só a roupa nova, mas é a roupa gostosa, a peça que você se sente bem. A escolha da roupa te estimula, empolga e incentiva a se manter ativa”, explica.

Agora, Carol está embarcando em um novo caminho no mundo do empreendedorismo, investindo em sua própria coleção de roupas fitness. No proejto, ela busca criar peças que não apenas promovam o conforto e o desempenho durante os exercícios, mas também adicionem um toque de estilo e confiança de quem busca uma vida ativa e saudável. A coleção é uma parceria com a marca CCM Sports, prometendo peças versáteis que se encaixam em diferentes tipos de treino e atividades do dia a dia.





Fonte: Mulher