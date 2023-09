Carol Borba dá dicas para fazer treino em casa

Reprodução/Divulgação Carol Borba dá dicas para treinar em casa





Algumas pessoas não tem condições ou não conseguem ir a academia devia a uma rotina corrida ou fata de tempo. Para isso, a influenciadora fitness Carol Borba lista algunas exercícios que podem ser feitos em casa, sem o uso de equipamentos.

1. Afundo com elevação do joelho

Reprodução/Divulgação Afundo

Este movimento ajuda a tonificar as coxas e glúteos e melhora a resistência. Pode ser realizado com o apoio de uma escada e ua mochila nas costas, simulando um peso. Fixe uma perna no degrau da escada e flexione a perna de trás lentamente, quase tocando o joelho no chão, e em seguida estender o joelho até a posição inicia. Repita o movimento adequadamente.

2. Extensão de pernas

Reprodução/Divulgação Extensão de pernas

O exercício que na academia é realizado na cadeira flexora é possível ser feito em casa. Mantenha a coluna reta e os ombros alinhados, dobrando as pernas subindo e descendo, onde os quadríceps e a frente da coxa estão sendo trabahados.

3. Agachamento Sumô

Reprodução/Divulgação Agachamento sumô

O agachamento sumô trabalha as regiões das perna e dos glúteos e normalmente é realizado no smith.Em casa, você pode utilizar um cabo de vassoura como uma barra ou um elástico, mantendo o corpo alinhado. Os pés devem estar na largura dos ombros e afastados e os joelhos levemente atrás da linha dos dedos dos pés até que as coxas estejam paralelas ao chão.

4. Agachamento simples

Reprodução/Divulgação Agachamento

O agachamento livre pode ser feito com uma mochila nas costas com peso. Os pés devem estar afastados na linha dos ombros e agachar até o chão, mantendo calcanhares colados ao chão e abdômen contraído.





Com essas orientações de Carol Borba, um treino em casa pode ser bem feito e adaptado. Lembre-se de seguir uma orientação de um profissional se necessário e respeitar os limites dos eu corpo.





Fonte: Mulher