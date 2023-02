Carnaval: Público vaia Ricardo Nunes e Tarcísio no Anhembi

Reprodução/Instagram Ricardo Nunes e Tarcísio no Carnaval de SP





O governador de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), não foram bem recebidos na noite de sexta-feira (17) no Anhembi. Ao chegarem para assistir aos desfiles do Grupo Especial do Carnaval , os dois foram vaiados pelo público presente.

Um grupo pessoas percebeu a presença de Tarcísio e Nunes e começou a gritar “olê, olé, olé, olá, Lula, Lula”. A dupla resolveu não rebater e até recebeu apoio de outra ala, que aplaudiu o governador e o prefeito. Essa foi a primeira vez que ambos estiveram nos desfiles desde que assumiram os cargos.

Tarcísio e Nunes conversaram com jornalistas e exaltaram o Carnaval paulistano. O prefeito chegou a provocar Eduardo Paes, chefe do Executivo da cidade do Rio de Janeiro.

“Nós já somos o primeiro. O Eduardo Paes é meu amigo e me convidou pra passar o Carnaval lá. Mas eu que convidei ele pra cá. Já temos um carnaval maior que o dele. Ele vai ter que aceitar”, brincou Nunes. “Ah, [o Rio] nós já desbancamos”, completou Tarcísio.

A secretaria municipal de Cultura, Aline Torres, optou por não entrar nas provocações e elogiou o Carnaval das outras cidades. “Eu não gosto dessa disputa. Eu falo pro prefeito que a gente ainda não tem o maior Carnaval porque eles [Rio e Salvador] ter grandes eventos, apesar de tudo em São Paulo ser gigante: o número de pessoas nas escolas de samba, o número das pessoas nas ruas e do nosso público aqui no Anhembi”, comentou.

“Tudo em São Paulo é muito grande. Mas a gente é grande pela ocupação do território. Nós temos escola de samba na cidade inteira. Amanhã tem o desfile da Uesp na Vila Matilde. Nós temos blocos em Parelheiros (extremo sul da cidade) e Perus (extremo norte). O Carnaval em SP é maior na sua ocupação e grandeza de afeto”, concluiu.

Carnaval de São Paulo

Entre sexta e sábado (18), sete escolas do Grupo Especial desfilaram no Sambódromo do Anhembi. Rosas de Ouro, Tatuapé e Gaviões da Fiel foram os principais destaques na primeira noite.

Mais sete escolas passaram pela avenida na noite de hoje. A atual campeã Mancha Verde será uma das estrelas do Carnaval paulistano. Mocidade Alegre, Império de Casa Verde, Dragões da Real, Águia de Ouro, Estrela do Terceiro Milênio e Acadêmicos do Tucuruvi também irão se apresentar.

A apuração acontecerá na terça (21), a partir das 16h.





Fonte: IG Política