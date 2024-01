Foto: Reprodução Carnaval do Rio: veja top 3 escolas de samba mais vitoriosas da história

O Carnaval do Rio de Janeiro é uma celebração exuberante e cheia de tradições, e as escolas de samba possuem um papel central nesse espetáculo grandioso. Ao longo dos anos, algumas agremiações se destacaram pela sua consistência e inovação, conquistando títulos e eternizando seu nome na história da folia.

Vamos relembrar as top 3 escolas de samba mais vitoriosas do Carnaval carioca . Vale lembrar que todas as escolas de samba merecem respeito pois desempenham trabalhos artísticos valorosos e ajudam suas comunidades com diversas iniciativas sociais. Porém, ao longo da história algumas agremiações se destacam por acumular grande quantidade de títulos.

Top 3 escolas de samba mais vitoriosas da história

Vamos te mostrar as 3 agremiações do Rio de Janeiro que mais ganharam disputas de Carnaval ao longo da história.

3. Beija-Flor de Nilópolis

A agremiação nilopolitana foi criada em 1948, conquistou o coração do público e acumula 14 títulos. Conhecida por suas produções grandiosas e luxuosas, a escola muitas vezes aborda temas críticos e relevantes, contribuindo para a construção de um espetáculo memorável.

Ao longo de toda história do Carnaval, ela fica em terceiro lugar no quesito campeã. Porém, o sambódromo foi criado em 1984 e a beija-flor é considerada a maior dessa era. Claro que para uma escola de samba vencer um Carnaval existem diversos fatores mas o nome do carnavalesco Joãosinho Trinta não pode ficar de fora dessas conquistas, sua arte elevou a Beija-Flor para um outro patamar.

2. Mangueira

A Estação Primeira de Mangueira, fundada em 1928, é outra gigante do Carnaval carioca! A verde e rosa acumula 20 títulos em sua coleção, a escola é reconhecida por enredos marcantes que frequentemente abordam questões sociais e culturais.

Essa potência do mundo samba carrega com honra o título de super-campeã de 1984, um campeonato especial, motivado pela inauguração do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Nomes de peso fundaram essa grande instituição do samba, destacam-se o lendário sambista carioca Angenor de Oliveira, o Cartola, Carlos Cachaça e Zé Espinguela.

Agora uma curiosidade interessante, a maioria das outras escolas utilizam em seu nome G.R.E.S (grêmio recreativo escola de samba), a Mangueira carrega o termo “Estação Primeira”. Pois na época de criação, o trem saía da Estação Dom Pedro, em direção ao subúrbio, e era no Morro da Mangueira a primeira estação onde havia samba.

1. Portela

Fundada em 1923, a Portela é uma das escolas mais antigas e vitoriosas do Rio! Com um histórico impressionante de 22 títulos, a agremiação é conhecida por suas performances emocionantes e enredos que celebram a cultura brasileira.

A única escola de samba que participou de todas as competições de Carnaval já feitas na cidade. Ainda que a Portela não tenha sido a primeira escola do Rio, é considerada a mais antiga em atividade. A instituição carrega nomes de peso na sua história como Paulinho da Viola, Candeia, Zé Keti, Candeia, Monarco, Noca da Portela, Waldir 59 e Aniceto da Portela, além dos fundadores Paulo da Portela e Antônio Rufino.

