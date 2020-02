Carnaval de São Paulo: Duas pessoas são baleadas em Pinheiros

arrow-options Arteris concessionária/divulgação Rodovia interditada após acidente com carreta carregada de líquidos

Um grave acidente no Km 542,6 da Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) , em Barra do Turvo (SP), provocou a interdição da via no sentido Curitiba (PR), na manhã desta terça-feira (25). Uma carreta carregada de um produto químico chamado Cloreto de Benzilideno ONU 1886 tombou, causando a morte do motorista e derramando o liquido na pista. O trecho só deve ser liberado após a aplicação de materiais de contenção na via.

Veja mais: Com mais 23 assassinatos, mortes no Ceará após início de motim chegam a 170

Segundo a concessionária que administra o trecho, o condutor perdeu o controle do veículo, que tombou. A companhia informa ainda que, quando há derramamento de produtos químicos, a interdição é mantida até que seja feita a remoção e o descarte do produto. O congestionamento no local chegou a 10 km.

Leia também: Políticos aproveitam recesso do congresso para curtir carnaval

A concessionária orienta os motoristas que precisariam seguir pela via na tarde desta terça-feira para que façam uma pausa no seu deslocamento, procure um local seguro para ficar e programe o retorno da viagem após a normalização da via.