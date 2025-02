Carnaval de Guriri terá cinco dias de folia com shows em vários Balneários

O Carnaval de Guriri promete ser agitado, serão cinco dias de folia, começando nesta sexta feira (28) e terminando na terça-feira (04) com shows de bandas locais, regionais e nacionais.

Reinaldo, ex-vocalista do Terra Samba, abre a folia e promete muito axé raiz e cantará músicas que marcaram a história do gênero nesta sexta-feira (28). No sábado, primeiro de março a atração principal é a dupla João Lucas e Marcelo, os reis do Funknejo.

