Carnaval de Guriri é confirmado pela prefeitura de São Mateus

Em busca de reabilitação no Capixabão, depois de estrear perdendo para o Vitória no Estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira, o Pitbull do Norte vai com faro de gol para cima do Rio Branco neste sábado, no Sernamby, a partir das 18 horas. Os torcedores só poderão utilizar a arquibancada do lado do supermercado Rondelli, que foi pintada, já que a outra frontal as cabines de imprensa, está interditada pelo Corpo de Bombeiros.

Contando com o apoio da fanática torcida, – a arquibancada tem capacidade para 2,5 mil torcedores – o treinador Vevé conta vencer o Rio Branco, que vem de vitória de 3 a 2 sobre do Atlético de Itapemirim, na primeira rodada. A preocupação, esta semana, foi ajustar o time, principalmente no setor ofensivo que praticamente nada fez na estreia. A zaga também é motivo de preocupação tendo em vista que levou 2 gols na partida com o Vitória.

A questão do condicionamento físico dos jogadores também foi tratada com carinho durante a semana, levando-se em conta que na estreia percebeu-se a falta de ritmo de alguns, devido ao pouco tempo de preparação.

O fato do time capa-preta contar no elenco com o veterano e mateense Ronicley que começou no futebol defendendo as cores da Associação, não é motivo de preocupação, mas de respeito. Apesar de seus 38 anos, Roni mantém bom ritmo nas partidas e foi peça fundamental na estreia, quando comandou o time, no estádio Kleber Andrade.

No recreativo desta tarde de sexta-feira, Vevé fez os últimos ajustes para enfrentar o Capa Preta, e deve manter o mesmo time da partida de estreia com: Ricardo, Adalberto, Fernando e Ygor; Marcos Vinicius, Maxssuel e Vandão; Café, Gullyt Capixaba, Gabriel e Mateus.

Atento aos detalhes do time, quem está agindo fora de campo é o subsecretário de Esportes de São Mateus Cassinho. Tem usado seu tempo à procura de patrocinadores para garantir recursos e honrar com as despesas do Pitbull. Como já foi treinador e auxiliar sabe as dificuldades em manter uma Comissão Técnica.