Carnaval de camarotes tem shows exclusivos, ídolos sertanejos e muito romance

RIO — Rainha do Cordão da Bola Preta, Paolla Oliveira chegou às 10h30 ao centro do Rio de Janeiro para se juntar à corte do bloco, um dos mais tradicionais do Rio. Com uma fantasia alvinegra, com várias bolas brancas espalhadas, ela era aguardada pelos foliões que já estão curtindo o Carnaval desde cedo ao lado da porta estandarte, Leandra Leal.

Paolla Oliveira se vestiu de Pabllo Vittar para o Cordão da Bola Preta

“É muito bom ver o centro assim, essa festa popular. Que o carnaval seja assim, de muita paz e tranquilidade”, disse Paolla Oliveira . Em seu Instagram, a atriz avisou: ‘Lugar quente é na cama ou então no @cordaodabolapretaoficial’.

A atriz desceu do carro longe do trio e atravessou a multidão. Ela conta que no caminho foi reconhecida e amou o contato com os foliões. “O Bola tem esse clima familiar e de muito respeito. Foi uma delícia passar pelo meio do bloco”, disse a atriz.

Na segunda imagem que publicou do seu look preto e branco com bolinhas, Paolla fez referencia a cantora drag queen Pabllo Vittar . Ficaram parecidas?