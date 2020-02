Carnaval cancelado? Blocos desistem de desfilar em diversas capitais

O Carnaval 2020 está logo aí e, mesmo com meses de preparação, imprevistos acontecem por todo o Brasil. Exigências inesperadas, dificuldades em conseguir patrocínio e falta de organização das prefeituras parecem estar colocado a folia em risco.

Em Belo Horizonte , uma exigência na mudança da documentação dos carros de som pode impedir a saída de mais de 50 blocos, segundo informações do portal BHAZ . Seria uma ameaça ao Carnaval mineiro?

Os blocos se reuniram e publicaram nesta quarta-feira (19) uma carta dizendo que as exigências podem inviabilizar a folia. “Ano após ano, também, os blocos lidam com cada vez mais obrigações, que vem também com mais custos. A arrecadação da maioria não cresce junto com o aumento dos foliões na rua, o que significa cada vez mais dificuldades pra colocar o bloco na rua. Com muita surpresa, esse ano a novidade veio NA SEMANA ANTES DO CARNAVAL, já durante o período carnavalesco oficial da cidade, conforme blocos e imprensa denunciaram na última segunda-feira”, dizia um trecho da carta.

O delegado e diretor do Detran, Kleyverson Resende, não garante que há dias suficientes para a adequação até a festa. Dos 30 trios cadastrados na Prefeitura de Belo Horizonte, 15 apresentam algum tipo de irregularidade, conforme informações da Polícia Civil.

No Instagram, a organização do bloco ” Juventude Bronzeada “, que desfilaria no Bairro Floresta, em BH, lamentou ter que ficar fora da grande festa este ano. “Saímos com esse tipo de carro desde 2017 e, antes DESTA SEMANA, não havíamos recebido nenhuma notificação sobre a necessidade da documentação exigida atualmente”.

O cortejo ” A Roda ” também levou um susto da Prefeitura de BH: o carro de som foi apreendido restando apenas quatro dias para o desfile, e sem expectativa de liberação. No entanto, apesar de todas as preocupações, o bloco sairá, sim, como esperado, na noite desta quinta-feira, segundo informou O Tempo .

















Outras capitais

Mas os mineiros não são os únicos que sofreram com imprevistos do tipo. No Recife , duas das maiores festas ficaram de fora este ano. O “Baile dos Artistas” e o encontro “Siri na Lata” estão fora do calendário por conta de problemas financeiros, segundo os organizadores.

O ” Baile dos Artistas ” é muito tradicional, sendo criado em 1978. Já a primeira festa do ” Siri na Lata ” aconteceu dois anos antes. As duas agremiações, no entanto, esperam retomar as atividades no ano que vem.

Em São Paulo , no começo de fevereiro, a Prefeitura anunciou um número de blocos de rua 25% menor do que os inscritos inicialmente para participar do C arnaval . O total passou de 865 para 644. Já a previsão de desfiles caiu de 960 para 678 (vale lembrar: um bloco pode desfilar mais de uma vez). A falta de patrocínio e alterações frequentes nas regras para colocar o bloco na rua foram razões para a desistência do evento.