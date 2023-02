Carnaval: Bruna Marquezine aposta em looks de passam de R$ 36 mil

Reprodução/Instagram 18.02.2023 Bruna Marquezine está curtindo o Carnaval pelo Brasil com looks caríssimos

Bruna Marquezine está aproveitando o Carnaval de Salvador, na Bahia, como se não houvesse amanhã e já agitou o Carnaval no trio elétrico de Ivete Sangalo, na quinta-feira (16), e atrás do caminhão do Bloco da Anitta, nesta sexta. A atriz tem feito do circuito Barra-Ondina uma verdadeira passarela com looks que já passaram de R$ 36 mil em apenas dois dias.

Atrás da Pipoca de Veveta, por exemplo, Bruna recebeu as orientações do stylist Pedro Sales e circulou usando um vestido New Bottega de viscose de US$ 2.950 (R$ 15.240), um par de brincos da mesma grife de US$ 1.350 (R$ 6.974), um par de óculos escuros New Bottega de US$ 690 (R$ 3.564) e tênis Puma de R$ 699.

Já no Bloco da Anitta, a atriz optou por um look mais “animado”, um vestido com estampa do Bob Esponja da grife GCDS de US$ 1710 (R$ 8.834), um par de brincos em formato de estrela do mar Alessandra Rich de US$ 129 (R$ 666) e óculos escuros Oak Vintage de R$ 97.

Somados, os vestidos, os acessórios e os calçados custam R$ 35,2 mil. Veja os looks que a atriz usou na curtição ao lado dos amigos:

