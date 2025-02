Carnaval altera funcionamento da Assembleia Legislativa

Por conta das festividades de Carnaval, a Assembleia Legislativa (Ales) estará fechada na segunda (3), terça (4) e quarta-feira (5). As atividades retornam normalmente na quinta-feira (6), das 7 às 19 horas.

O funcionamento da Casa nesse período está previsto no Ato 4.716/2024, da Mesa Diretora. Esse ato traz o calendário do Parlamento para o ano de 2025 e foi publicado no Diário do Poder Legislativo (DPL) do dia 20 de dezembro de 2024.

As mudanças no expediente da Ales também abrangem o Espaço Assembleia Cidadã, núcleo de serviços voltados para o atendimento ao público, tais como o Posto de Identificação da Polícia Civil (emissão de identidade), Defensoria Pública, Procon, Delegacia de Defesa do Consumidor e Procuradoria da Mulher. Os atendimentos retornam também na quinta-feira (6).

Fonte: POLÍTICA ES