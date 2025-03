Carnaval 2025 tem queda na violência, apontam dados da Sesp

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) repercutiu o balanço da Operação Carnaval, divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), ao ler documento que aponta redução dos índices de violência na folia deste ano em comparação com as ocorrências do ano passado.

Segundo Bahiense, os mortos em acidentes de trânsito caíram de 12 para nove; os registros de furtos e roubos contra pessoas sofreram redução de 168 para 64; contra as residências a prática deste tipo de crime passou de 42 para 25; já no comércio os furtos e roubos diminuíram de 41 para 25.

“O único indicador que apresentou aumento foi relacionado à violência doméstica, com 269 casos no Carnaval de 2024 e, agora, subindo para 284 registros; mas não houve nenhuma ocorrência de feminicídio nem de latrocínio (assalto seguido de morte)”, relatou o parlamentar.

De acordo com o deputado, os números positivos relacionados à queda nos registros de violência demonstram o “excelente trabalho” das forças de segurança estaduais, além do empenho das guardas municipais, que apesar do pouco efetivo, “baixos salários e precárias condições de trabalho”, se esforçam para cumprir o seu papel.

O deputado Coronel Weliton (PRD) cobrou providências da Cesan, da Prefeitura de Irupi e do governo do Estado no sentido de “restabelecer” o tratamento de água potável no município, localizado na região do Caparaó capixaba.

Ao exibir no painel eletrônico um copo com água de cor que remete à possível presença de lama, o parlamentar classificou a situação como “absurda”. “É preciso fazer imediatamente a revisão e a manutenção no sistema de distribuição de água de Irupi”, solicitou.

Weliton pediu ainda a interferência da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) para socorro médico a um morador do distrito de Santíssima Trindade, em Iúna – também no Caparaó –, que, de acordo com o relato, foi vítima de acidente de trânsito nas vésperas do Natal de 2024.

O deputado afirmou que o paciente está internado na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim necessitando de uma cirurgia, mas a instituição estaria se negando a realizá-la e, caso nada seja feito, receberá alta hospitalar sem o procedimento. Ele pediu apoio do secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, e do líder do governo na Casa, deputado Vandinho Leite (PSDB), para solucionar o impasse.

Coronel Weliton expôs no painel imagem de ferimento no corpo do paciente que, segundo relatou, é consequência do tempo em que se encontra na cama aguardando em vão pela cirurgia. Ele acrescentou que o paciente contraiu infecção hospitalar na Santa Casa, que afetou vários órgãos. Também teria realizado uma traqueostomia e, agora, para ir se mantendo vivo, necessita de hemodiálise.

