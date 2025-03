Carnaval 2025 | Reinaldo, ex-Terra Samba anima os foliões no Balneário de Guriri

O primeiro dia de folia na Ilha de Guriri foi um verdadeiro sucesso, atraindo tanto os moradores locais quanto milhares de turistas que decidiram começar o final de semana com muita alegria e música.

Na noite desta sexta-feira, iniciamos o carnaval, comprovando mais uma vez que Guriri é um destino imperdível para quem busca diversão.

A Prefeitura de São Mateus preparou uma programação espetacular, pensada para agradar todos os gostos musicais e culturais. A noite foi embalada pelos talentos locais, incluindo a animada apresentação da cantora Luma e da banda Black Fox, além da tradicional Lira Mateense que trouxe um toque especial à festa.

O evento também contou com a presença marcante da artista regional Flavia Mendonça, que encantou o público com suas canções, e do carismático baiano Reinaldinho, cuja energia contagiou a galera.

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PARA TODOS

Além das atrações musicais, um dos destaques do evento foi a segurança reforçada. A organização da festa garantiu que moradores e turistas pudessem curtir a noite com tranquilidade. Com uma equipe de segurança bem preparada e presente em todos os cantos da festa, o público pôde se divertir sem preocupações, desfrutando de cada momento com total segurança.

A festa de hoje ficará por conta das seguintes atrações:

18h00 – Bloco Fanfarrinha Infantil – Praça

18h00 – DJ Paulinho Mattos

19h30 – Oz Mannoz

20h30 – Ygor Ferreira

22h00 – Ester Fraga

23h30 – JOÃO LUCAS & MARCELO

01h00 – Chocolate & Cia