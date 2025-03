Carnaval 2025 | Muita música, segurança e diversão embalam foliões no Balneário de guriri

O Guriri Carnaval 2025 continua surpreendendo e encantando foliões de todas as idades. A segunda noite de celebrações superou todas as expectativas, reunindo milhares de pessoas em uma festa que se estendeu por mais de 8 horas de pura música e alegria.

A festa começou pontualmente às 18h com um encantador bloco infantil, trazendo um toque de magia e diversão para os pequenos foliões. Logo após, o DJ Paulinho Mattos tomou conta do palco, animando o público com seus sets eletrizantes e criando a atmosfera perfeita para a noite.

O palco arena foi tomado pela energia contagiante da banda Oz Mannoz. Com suas numerosas percussões e ritmos vibrantes, a banda levou o público ao delírio, garantindo que ninguém ficasse parado.

A noite seguiu com a performance impressionante do cantor Ygor Ferreira, que envolveu a plateia com suas músicas cativantes. Logo após, a cantora Ester Fraga encantou a todos com seu carisma e talento, proporcionando momentos memoráveis para os presentes.

Uma das atrações mais aguardadas da noite foi a dupla nacional João Lucas & Marcelo. Relembrando grandes sucessos e apresentando um repertório diversificado, eles garantiram que o público não parasse de dançar e cantar.

Para fechar a noite com chave de ouro, o cantor Chocolate & Cia subiu ao palco e fez jus ao título de “artista prata da casa”. Com um repertório repleto de sucessos do axé, a banda garantiu um encerramento inesquecível para a noite de sábado.

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE

Além das atrações musicais, a segurança foi um dos destaques do evento. A Prefeitura de São Mateus, responsável pela organização, preparou uma estrutura reforçada que proporcionou tranquilidade e equilíbrio, permitindo que todos os foliões pudessem aproveitar a noite com segurança e diversão.

O Guriri Carnaval 2025 continua a ser um verdadeiro espetáculo, reafirmando seu lugar entre os melhores carnavais do Brasil. A expectativa para as próximas noites só aumenta, prometendo ainda mais surpresas e momentos inesquecíveis para todos os foliões presentes.