Carnaval 2025 | Balneário de Guriri tem mistura de arrocha, forró, axé, swingueira e até frevo

O Guriri Carnaval 2025 continua a deslumbrar e fascinar foliões a cada dia de folia, e a noite passada foi mais uma que ficará marcada no coração de todos os presentes. Com uma mistura vibrante de ritmos, a festa proporcionou momentos de pura alegria e emoção.

A noite foi animada desde o início, com uma variedade de estilos musicais que incluíam arrocha, forró, axé, swingueira e até frevo, garantindo a animação de todos os participantes. O cantor Flavynho subiu ao palco e mostrou toda sua irreverência e talento em um show que surpreendeu a todos com sua energia contagiante.

Logo em seguida, a banda Fuzarca trouxe o arrocha gostosinho de dançar, envolvendo a todos no balneário com suas melodias cativantes. A emoção tomou conta do palco quando o cantor Carlinhos Rocha, visivelmente emocionado, cantou seus grandes sucessos. Em um momento especial, ele pediu para a banda tocar baixinho e foi surpreendido por uma multidão cantando junto o seu maior sucesso, já gravado por outros artistas nacionais.

O carismático Pedro Costa deu continuidade à festa com uma apresentação memorável. Seguindo o ditado “filho de peixe, peixinho é”, o artista, filho do lendário Caca Costa, subiu ao palco trazendo música de qualidade e cantando grandes sucessos, encantando a todos os presentes.

O GRANDE ESPETÁCULO

Por volta das 23h, a tão esperada atração da noite chegou à ilha de Guriri. A banda Falamansa fez uma apresentação digna de grandes shows nacionais. Com muita interação, o cantor brincou com os foliões, tocou e cantou sucessos icônicos da banda, transformando o show em um verdadeiro espetáculo que envolveu todas as idades presentes no Carnaval de Guriri.

ENCERRAMENTO COM CHAVE DE OURO

Para fechar a noite com chave de ouro, a banda Manoghetto subiu ao palco com um repertório pra cima e uma swingueira que não deixou nenhum folião parado até os últimos segundos do show. O cantor da banda se jogou na festa, fazendo a galera cantar junto em um encerramento emocionante.

Nossa quarta noite de Carnaval foi um sucesso absoluto graças a cada folião que veio, participou e brincou na paz, cantando e dançando ao som de grandes artistas locais, regionais e nacionais. O Guriri Carnaval 2025 continua a ser uma celebração de alegria e união, proporcionando momentos inesquecíveis para todos os envolvidos.

Confira a programação para o nosso último dia de folia:

Dia 04/03 – Terça-Feira

18h00 – Bloco Bola Preta – Praça

18h00 – O Giro

19h30 – Ilmo Simonetti

20h30 – Resenha do Carreta

22h00 – Dig Black

23h30 – Swing Batiffun

01h00 – ChapaLove