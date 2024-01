Carnaval 2024: confira cuidados com a pele para curtir a folia

FreePik Carnaval 2024: confira as dicas de cuidados com a pele para curtir a folia

O Carnaval está chegando e os foliões já começam a se preparar e planejar o que vestir e como se produzir para os dias de festa, aumentando a procura por roupas típicas, adereços, glitters, pomadas modeladoras para cabelo e maquiagens.

Fato é que, tão importante quanto o look é ficar de olho para evitar problemas com alergias, coceiras ou queimaduras, que também são muito comuns nesse período.

E para que esse tipo de situação desagradável não ocorra é fundamental caprichar no skincare, cuidar da pele e ficar de olho em algumas dicas e recomendações.

De acordo com o biomédico mineiro, mestre em Medicina Estética, Thiago Martins , a regra número um para o Carnaval ao ar livre é a proteção solar, sendo fundamental que ele seja de amplo espectro com FPS 30 ou mais, e reaplicado a cada duas horas, ou após suar muito ou nadar.

Thiago comenta também sobre os foliões darem preferência às maquiagens hipoalergênicas e não comedogênicas para evitar alergias e acne. “Isso vale também na hora de adquirir glitter ou adereços, certificando-se de que são próprios para a pele.

De acordo com o biomédico, é importante manter uma rotina de limpeza de pele para remover suor, maquiagem e impurezas antes de dormir, permitindo que ela respire. É fundamental beber bastante água, pois o calor e a dança podem levar à desidratação. “Além disso, use um hidratante leve para manter a pele hidratada.”

O especialista fala também sobre evitar bebidas alcoólicas em excesso, pois podem levar à desidratação e piorar aspectos como olheiras e pele sem viço. “Os foliões devem estar atentos ao consumo de alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e verduras, que pode ajudar a manter a pele saudável, bem como ao descanso adequado, já que a falta de sono pode deixá-la com um aspecto cansado.

Para evitar alergias e dermatites de contato, antes de aplicar qualquer maquiagem, glitter ou tinta corporal, Thiago fala sobre fazer um teste de contato. “Vale colocar uma pequena quantidade do produto na pele e aguardar 24 horas para verificar se há alguma reação alérgica e evitar os que possuem fragrância forte. É essencial buscar aqueles que sejam de marcas confiáveis e testados dermatologicamente, mantendo-a bem hidratada, pois o ressecamento a torna mais susceptível a irritações e alergias.”

Com relação aos adereços colados na pele, se usados muito tempo, podem causar irritação. Portanto, remova-os assim que possível e da mesma forma, muita atenção com as bijuterias, já que muita gente é alérgica a níquel.

“Dê preferência a acessórios de materiais hipoalergênicos, faça uso de roupas claras e leves, com tecidos respiráveis como algodão e evite tecidos sintéticos.”

O corpo agradece e você reduz significativamente o risco de desenvolver alergias e dermatites durante o Carnaval. Mas, em caso de reação alérgica, procure assistência médica.

Fonte: Mulher