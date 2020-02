Carlos Bolsonaro vive romance secreto com socialite do Rio de Janeiro

Bruna Linzmeyer surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação íntima durante sua participação no programa “Saia Justa”, na última quarta-feira (5). A atriz contou que sempre se masturbou e que isso nunca foi um tabu para ela.

Leia também: Geisy Arruda usa lingerie transparente é criticada e rebate seguidor

arrow-options Marie Claire Bruna Linzmeyer





“Eu sempre fui muito livre, sempre tive uma cesso ao meu corpo muito validado e respeitado por mim e a minha família. Então eu sempre me masturbei desde criança, tenho muitas memórias de criança me roçando nas coisas. E não lembro de ter sido ‘isso não pode acontecer’. Me masturbava criança, me masturbo até hoje”, disse Bruna Linzmeyer .

Leia também: Mulher de pastor famoso posa nua ao lado de casal gay e fotos confundem web

No bate-papo, a atriz também falou sobre a luta por liberdade e as dificuldades de ser mulher num país machista. “Não lembro de restrição, mas os cortes que a gente recebe como mulheres e meninas são porque a gente precisa estar ligada. O assédio e os estupros acontecem entre a gente então a gente precisa entender o que nosso corpo significa no mundo”, afirmou.

Bruna também comentou que o fato de ser lésbica a ajudou a conhecer mais sobre o corpo feminino e a ajudou a compreender as pluralidades de formas do corpo das mulheres.

Leia também: Ator da Globo fala sobre sexo gay com Cauã Reymond: “Caliente”

“Enquanto lésbica, tem um encontro de olhar, descobrir outros formatos, cores, texturas, como fica lubrificado. E isso é uma descoberta sobre si mesma e a outra, sobre descobrir prazer. Essa descoberta do corpo a gente precisa ter”, finalizou Bruna Linzmeyer .