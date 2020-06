Carlos Bolsonaro é questionado em loja: “quem mandou matar Marielle?”; assista

Reprodução/Youtube Carlos Bolsonaro é enquadrado em fila de loja





Em um vídeo que circulou nas redes sociais nesta sexta-feira (12), Carlos Bolsonaro é criticado em uma loja de materiais para construção. Um homem afirma que o vereador comanda o gabinete do ódio junto com Jair Bolsonaro, e pergunta a ele quem mandou matar Marielle Franco.

No vídeo, Carlos está na fila do caixa quando um homem, que não aparece nas imagens, grita: “O senhor comanda o gabinete de ódio junto com o seu pai”. O vereador responde repetidas vezes: “Junto com a sua mãe”. Não é possível saber se o vídeo foi filmado nesta sexta-feira.

Em seguida, o homem pergunta: “Eu quero saber, onde está o Queiroz?”, fazendo referência ao ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz . Depois, ele dispara: “Quem mandou matar Marielle Franco?”, pergunta que deixa Carlos Bolsonaro mais alterado. O vídeo é encerrado logo em seguida. Assista:

O povo nas ruas perde cada vez mais o medo da Familícia!

Vejam o VÍDEO em que Carluxo é enquadrado em supermercado: “Cadê o Queiroz? Quem mandou matar Marielle?” pic.twitter.com/BE7uPFxMxZ — Erika Kokay (@erikakokay) June 12, 2020