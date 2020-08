Carlos Bolsonaro cita Bíblia ao postar vídeo da ameaça do presidente a repórter

Reprodução Carlos Bolsonaro compartilhou a ameaça feita por seu pai





O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) compartilhou no seu Twitter o vídeo do seu pai, Jair Bolsonaro (sem partido), agredindo um repórter do jornal O Globo após questioná-lo sobre os repasses de Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michelle Bolsonaro.





Carlos escreveu uma citação bíblica na publicação sobre o vídeo. “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará!”, postou. A atitude do presidente foi repudiada por veículos da imprensa, políticos e organizações representativas. A versão do vídeo compartilhada por Carlos é a mesma que circula nas redes e não apresenta outra versão que pudesse corroborar para a defesa dos ataques, como a citação bíblica induz.

E conhecereis a verdade é a verdade vos libertará! . Link no YouTube: https://t.co/0ngClNCN9E pic.twitter.com/Q0YaO60MtY — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 24, 2020