Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador do Grupo Caoa, morre aos 77 anos

Divulgação Carlos Alberto de Oliveira Andrade

Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador do Grupo Caoa , morreu na madrugada deste sábado (14) após piora em seu quadro clínico. Responsável pelas marcas Hyundai , Caoa Chery e Subaru no Brasil, o empresário paraibano lutava contra um câncer.

Segundo a nota oficial de sua família, o empresário faleceu aos 77 anos durante o sono, ao lado de sua esposa e filhos. O Grupo Caoa passará a ser gerido pelos atuais executivos, que lamentam o falecimento do fundador.

Nascido em João Pessoa (PB), Carlos Alberto de Oliveira Andrade era médico cirurgião e empresário. Fundou o Grupo Caoa em 1979, tornando-se o maior revendedor da Ford na época, e expandindo como importadora da Subaru e Hyundai no final dos anos 90.

Durante sua gestão, a Hyundai se consolidou como a principal marca de importados do Brasil. Em 2007, nasceu a fábrica de Anápolis (GO), onde passou a produzir o Hyundai Tucson, que chegou a ser um dos SUVs mais vendidos do país. Hoje este complexo produz os modelos Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8, da joint-venture formada com a Chery .

Com a aquisição da Chery no final de 2017, o empresário também passou a ter controle sobre a fábrica do grupo chinês em Jacareí (SP), onde são produzidos os modelos Tiggo 2, Tiggo 3X e Arrizo 5.