Carlinhos Mendigo e Netinho são denunciador por homofobia

“Eu finalmente consegui pegar! Achei que não ia pegar, mas peguei”, disse a blogueira Juliana Bonde para anunciar aos seguidores que contraiu a Covid-19. “Tô com coronavírus”, revelou. O que surpreendeu os internautas foi que o assunto, que é bastante sério, foi tratado de forma estranha por Juliana.

“Desculpa, mas eu acabei rindo na parte do ‘finalmente consegui pegar’, não aguentei”, comentou uma. “Prefiro acreditar que é um personagem porque não é possível”, comentou outra na publicação feita pelo Instagram Gossip do Dia.

Em seguida, a blogueira ainda pediu para quem quem trabalha com ela não ficasse “enchendo o meu saco no WhatsApp”. Ela falou sobre os sintômas, dizendo que estava com febre, dor no corpo e falta de ar, mas que estava bem. “Agora vou sumir um pouquinho da internet, vou descansar”, concluiu, antes de postar uma foto sua apenas de sutiã e calcinha com a legenda: “Baquiada”.