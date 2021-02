Carlinhos Maia: ‘Ganho muito mais que eu mereço’

Reprodução/Instagram Carlinhos Maia será intimado pelo Ministério Público de Alagoas





Carlinhos Maia é o entrevistado deste domingo (28). Com mais de 21,5 milhões de seguidores no Instagram, o humorista alagoano conquistou o Brasil. No bate-papo a seguir, Luiz Carlos Ferreira dos Santos – nome de batismo doartista – fala sobre preconceito, a política de cancelamento que tomou conta na internet e sua relação com o marido, Lucas Guimarães. “Crises acontecem sempre, desde do primeiro ano, mas estamos até hoje juntos”.





Em um vídeo que você fazia compras, as pessoas paravam para te cumprimentar e teve uma pessoa que até se ofereceu para pagar a sua conta. O que você sente com essas provas de carinho e respeito?

Sinto que, independente do politicamente correto que a maioria tenta ou consegue ser, quem nos acompanha gosta justamente do jeito despachado de ser.Acho que é isso que as pessoas procuram quando nos acompanham. Gente da gente, sabe? Não fazemos questão de parecer robôs ou artistas demais. Somos igual a eles, só que muito seguidos. Me sinto alguém normal e adoro esse carinho e admiração.

Nos melhores dos seus sonhos você esperava estar onde está?

Acho que não. Apesar de ambição, acho que a gente sempre mantém as expectativas baixas. Jamais imaginaria que iria alcançar tudo isso. Sou muito grato a todos que me ajudaram a chegar até aqui e por nunca ter desistido.

Você é rico? Te falta alguma coisa?

Já era rico antes! Sempre fui muito amado pelos meus, então essa riqueza sempre me bastou pra ser feliz. Quanto ao dinheiro… ganho muito mais que mereço.

Como você lida com as criticas e com as fofocas sobre o seu casamento, por exemplo?

Fofoqueiro de internet é igual o de rua: a gente passa buzinando enquanto eles dão tchau. Já as críticas… Quando merecemos receber, tem que encarar como natural.

E a polêmicasobre a festa do final do ano, o Natal da Vila. Como você encarou isso?

Já passou. Seguimos todos os protocolos. A matéria mentirosa de 47 funcionários com Covid-19 só mostra a malícia de gente suja. Isso nunca existiu.

Você já sofreu preconceito antes ou depois da fama?

Sei lá. Sempre fiz vista grossa. Me amo demais pra focar em gente preconceituosa… O cu é meu, faço o que eu quiser.

O que você queria ser caso não virasse influenciador?

Qualquer coisa que pagasse bem. Não iria parar até chegar no objetivo de ajudar meus pais.

O que não tem perdão para Carlinhos Maia?

Injustiça. Mas sempre falo que não perdoo mas acabo sempre perdoando.

Quais são as qualidades que mais admira em uma pessoa?

Generosidade e gratidão.

Todos os anos o seu nome aparece em uma lista de um reality. Já recebeu alguma proposta de verdade?

Sempre recebo convites. Fico feliz. Mas já tenho meu próprio reality. Graças a Deus com uma mega audiência. Já tô feliz por aqui!

Está acompanhando ‘BBB 21’? O que está achando das polêmicas envolvendo os famosos? Acha que as carreiras deles vão sofrer impactos aqui fora?

Mesmo que a gente não queira acabamos acompanhando. Acho nada, acho que eles estão em um jogo, sabiam que correriam o risco de pagar por suas ações lá dentro.

O que acha de ‘lugar de fala’, ‘levantar bandeira’ e ‘cancelamento’?

Se for usar o lugar de fala de alguém que seja pra ajudar. Se não, melhor ficar calado. Sobre cancelamento, tenho preguiça e não dou ibope pra essa besteira. Tentam me cancelar direto, mas meu recado é: não se cancela o que não se consome.

Um sonho?

Já realizei tudo que sonhei quando criança! Mas já já aparece um novo objetivo.

As pessoas sempre questionam se você e o Lucas estão separados. Chegou a haver alguma crise entre vocês em algum momento?

São quase 12 anos juntos. Crises acontecem sempre, desde do primeiro ano, mas estamos até hoje juntos, então significa que o amor sempre vence.