Carlinhos Maia e Lucas Guimarães compram alianças de R$ 500 mil

Instagram Lucas Guimarães e Carlinhos Maia trocam de alianças

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães decidiram trocar as alianças e renovar os votos de casamento. O humorista, dono de um celular de ouro , não esconde de ninguém que adora itens luxuosos e escolheu um par de anéis inteiramente cravejado de diamantes.

O designer de joias Paulo Teixeira contou ao colunista Leo Dias que as alianças foram feitas com um dos melhores diamantes do mundo. As pedras escolhidas são consideradas as mais translúcidas de todos, o que fez com que as joias saíssem por nada menos que R$ 500 mil.

Além de Carlinhos Maia, celebridades como Gusttavo Lima, Ivete Sangalo e Marília Mendonça também tiveram joias feitas pelo designer.