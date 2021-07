Carlinhos Maia comove fãs ao comprar casa dos sonhos para seus pais

Instagram Carlinhos Maia

Carlinhos Maia – que ganhou um celular que custa mais de R$ 100 mil – comoveu seus fãs na quinta-feira (22) ao presentear seus pais, Maria e Virgílio, com a casa dos sonhos. Antes de mostrar a reação dos mesmos ao ganhar o imóvel, o influencer mostrou como a presença materna e paterna foi importante para que ele se tornasse o sucesso que é.

Ao chegar no local, Carlinhos Maia e a família foram às lagrimas. Pelo que foi mostrado, a casa tem piscina, espaço para festas, churrasqueira, inúmeros quartos e muito mais. A casa fica em São Miguel, em Alagoas. Ao explicar a localização, o influencer explicou que a mãe sempre sonhou com uma casa perto do mar.

“Tudo de bom que você planta uma hora você vai colher”, escreveu Carlinhos em uma das legendas dos vídeos, que foram compartilhados no Instagram. O influencer também se emocionou ao ver uma máquina de costura na casa, já que a mãe sempre trabalhou como costureira. “Honrar pai e mãe. O resto é só deixar na conta de Deus”, citou ele ao compartilhar mais uma foto aos lado dos pais.

Nas redes sociais, Carlinhos Maia se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. No Twitter, fãs não deixaram de se comover com a atitude de retribuir aos pais. Confira reações.

Emocionante oque o Carlinhos Maia fez pela mãe e o pai dele!!!!! 🥺🤩 — Vitoria Heloysa🦋 (@Vitoriaheloysa1) July 23, 2021





Eu tô assistindo o stories do Carlinhos Maia e morrendo de chorar — Duda M (@DudaMaciel20) July 23, 2021





Carlinhos Maia realizando o sonho dos pais dele, que coisa linda, que cara foda, ser humano merecedor de tudo que acontece na vida dele👏👏👏👏👏👏 — Danilo Santos (@faladaniilo) July 23, 2021