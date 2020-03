Carlinhos Lírio confirma pré-candidatura a prefeito de São Mateus

Figura política muito conhecida em São Mateus e no Norte do Estado, o radialista Carlos Alberto Lírio, o Carlinhos Lírio, de 60 anos, confirmou que será candidato a prefeito de São Mateus nas eleições deste ano.

Filiado ao Podemos, Carlinhos Lírio ressalta que após a convenção do partido, que ocorrerá em julho, onde irá ratificar a candidatura, vai iniciar a discussão da indicação do vice. “A gente vai procurar o melhor nome que pode ser útil dentro do projeto de governo que estamos construindo para São Mateus”, diz.

Ex-deputado estadual (1995 a 1998) e três vezes candidato a prefeito (1992, 2004 e 2015), Carlinhos Lírio afirma que o desenvolvimento econômico do Município é a principal bandeira da candidatura.

“Nós temos hoje um grande número de desempregados no Município e não vemos nenhuma ação efetiva do executivo em relação a implantação do polo industrial e atração de novas empresas. No atual cenário, com a saída da Petrobras de São Mateus, a cidade vai ter um desfalque significativo de postos de trabalho e déficit em arrecadação, por isso é de extrema importância a reativação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, com uma equipe técnica qualificada afim de desenvolver projetos e políticas públicas para atração de novos empreendimentos, que gerem vagas de trabalho e renda”, ressalta.

Outra bandeira de Carlinhos Lírio é a melhoria da qualidade dos serviços essenciais, como saúde e educação, que ele considera sucateados. Além disso, o pré-candidato avalia como fundamental o bom relacionamento da prefeitura com o legislativo municipal, o governo do Estado e bancada federal capixaba. “O município avança quando há entendimento entre os poderes, hoje São Mateus está órfão e isolado porque está faltando vontade política e disposição do governo municipal”.

PERFIL

Carlinhos Lírio foi o deputado estadual mais votado nas eleições de 1994. Na Assembleia Legislativa conseguiu recursos para diversas obras, como a construção da atual ponte de Guriri, construção o Colégio Estadual, construção da unidade sanitária e de colégio em Santa Maria para atender 1.000 alunos, além recursos para eletrificação rural, ambulâncias e viaturas.

Na última eleição municipal ficou em segundo lugar, perdendo para o atual prefeito Daniel Santana.

“Eu sou candidato porque tenho disposição para lutar por São Mateus e o mais importante, nunca estive envolvido em nenhum caso de corrupção. Não posso cruzar os braços, tenho que ser prefeito para colocar este município no lugar de destaque que ele merece”, conclui.