Carla Prata renova o visual com Fernanda Freire para comemorar seu aniversário

Thiago Duran/Divulgação Carla Prata





“A vida começa aos 40.” Quem nunca ouviu essa frase? Às vésperas de iniciar o novo ciclo, Carla Prata, que integrou o elenco da oitava edição de “A Fazenda”, da RecordTV, deu uma repaginada na aparência.

“Sempre é bom dar uma renovada”, começou dizendo, pouco antes de tonalizar as madeixas, afirmar que “já estava com essa vontade” e ainda garantir ser do time dos que encaram tudo e “amam mudanças, sejam elas quais forem”.

A responsável foi Fernanda Freire, que está à frente do JK Hair by Fernanda Freire, na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo, e faz parte do dream team da L’Oréal Professionnel.

Você viu?

Thiago Duran/Divulgação Carla Prata e Fernanda Freire





Em contato com o iG Gente , a especialista explicou a escolha feita para a influenciadora digital e apresentadora do “RedeTV! Plus — Festival de Prêmios”, da RedeTV!: “Coloquei em prática um procedimento exclusivo, o Metal Detox, que neutraliza, desintoxica e protege antes da química”.

Demonstrando ter ficado bastante satisfeita com a transformação, Carla usou as redes sociais, nesta quinta-feira (22), dia de TBT, para reafirmar sua paixão pelo resultado final: “Registro recente de quando mais uma vez a maravilhosa Fernanda Freire cuidou dos meus cabelos”.

Em resposta à publicação, não faltaram elogios e palavras de carinho, como: “anjo lindo”, “arrasou” e “você é linda demais”.