Carla Prata fala sobre dificuldade para namorar e comenta diagnóstico de doença autoimune

A modelo e influenciadora Carla Prata abriu o coração sobre a vida amorosa e revelou que tem enfrentado dificuldades para se relacionar atualmente. Solteira, ela comentou que a paquera tem sido cada vez mais complicada.

Em entrevista à revista Quem, Carla afirmou que acredita que alguns homens ainda se intimidam com mulheres independentes.

“Paquerar é complicado. Eu faço parte da ‘cota hétero’ e acho que alguns homens têm medo de mulher independente como eu”, declarou.

Relacionamentos anteriores

Ao longo dos anos, Carla Prata já viveu alguns relacionamentos conhecidos do público. Entre eles, um romance de dois anos com o cantor Munhoz, da dupla com Mariano.

Ela também chegou a ficar noiva do modelo Gustavo Mustafe Peres e foi casada com o empresário Leonardo Martins. Outro relacionamento foi com Fábio Roberto Gomes, pai de seu filho, Kauê, hoje com 19 anos.

Diagnóstico de doença

No ano passado, a ex-bailarina também falou publicamente sobre sua saúde ao revelar que foi diagnosticada com Miastenia gravis.

A doença autoimune não tem cura e provoca fraqueza muscular, podendo afetar diferentes funções do corpo. Ao compartilhar o diagnóstico, Carla explicou que decidiu falar sobre o assunto para ajudar outras pessoas que enfrentam a mesma condição.

“Falar sobre isso não é fácil, mas sinto que é necessário. Porque sei que tem muita gente passando por isso em silêncio”, afirmou na época.

