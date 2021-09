Carla Perez e Xanddy curtem passeio de lancha em clima de romance em Salvador

Reprodução/Instagram Carla Perez e Xanddy curtem tarde de domingo na Bahia

Carla Perez e Xanddy aproveitaram o domingo (5) para curtir um dia romântico com muito estilo em uma lancha, na Baía de Todos os Santos, em Salvador (BA).

Nas fotos, a apresentadora e o cantor aparecem sorridentes e Carla mostra que está em muito boa forma, posando de biquíni. Na legenda a ex-dançarina do “É O Tchan” fez uma declaração ao marido.

“Coração em alto mar. Somente A(MAR)”, disse a loira. Xanddy, por sua vez, também compartilhou os registros com a legenda: “Tá aí duas coisas que amo demais: Ela e o mar! Te amo, Carla Perez”.

Os fãs do casal não economizaram elogios ao admirar a felicidade do casal. “É lindo ver um casal com toda essa química mesmo depois de tantos anos. Aí é uma prova viva de que o amor existe sim!”, escreveu uma seguidora.