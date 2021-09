Carla Perez dá resposta a Camila Cabello após polêmica sobre “Cinderela”

Reprodução “Que história é essa?”, diz Carla Perez sobre Camila Cabello ser primeira Cinderela latina





O filme “Cinderela” estreou na última quinta-feira na Amazon Prime Video e traz a atriz e cantora Camila Cabello no papel da personagem . Cubana, ela afirmou ser a primeira latina a interpretar a personagem. A declaração não caiu bem para Carla Perez, que em 1998 interpretou o papel em “Cinderela Baiana”.





Para a revista Variety, Cabello afirmou que é uma honra ser a primeira mulher latina a interpretar Cinderela. “Nunca vimos essa representação antes”, afirmou. No entanto, Carla Perez lembrou nas redes sociais que, há 23 anos, interpretou a personagem e pede pelo reconhecimento do posto de primeira Cinderela latina.

Você viu?

“Que história é essa? Primeira Cinderela latina? Respeita a Cinderela Baiana , meu amor!”, afirmou Carla no Twitter.





Até mesmo Lázaro Ramos, que também participou do projeto, defendeu a loira do Tchan na causa. Na última quinta-feira (2), dia da estreia do filme, Lázaro postou um TBT nas redes sociais com cenas de “Cinderela Baiana”.