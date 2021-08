Carla Daniel desabafa sobre morte do namorado e diz que culpa não é da vítima

Reprodução/Instagram Carla Daniel e o namorado

A atriz Carla Daniel, namorada do músico, empresário e publicitário Sérgio José Coutinho Stamile, morto na madrugada do último dia 10 no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador , na Zona Sul do Rio, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para pedir respeito a memória do músico e para dizer que ele não foi culpado do seu próprio assassinato.

A atriz postou um desabafo direcionado para quem questiona o que Sérgio Stamile fazia interior no parque, quando foi atacado por dois homens, com quem havia acabado de discutir.

Na publicação, Carla Daniel mencionou ter sido necessário um assassinato ocorrer para a Secretaria de Conservação agir e providenciar consertos nos dois portões de acesso ao parque (grades quebradas começaram a ser reparadas na sexta-feira). Foi por um dos dois portões que entraram os suspeitos da morte do músico e também a própria vítima.

Ela também enumerou razões para explicar o que Sérgio Stamile fazia no local e porque entrou numa gruta, onde foi atacado por dois homens. “O parque serve de atalho da praia para a Rua Bulhões de Carvalho, onde morava. Quem frequenta a região sabe disso! Pode ter entrado para atalhar a volta para casa. Na gruta a qual ele foi atacado há a imagem da Santa Sara. Ele gostava de ir lá rezar, meditar. Era muito espiritualizado. Era um dos locais que mais gostava no Arpoador”, escreveu em um trecho da postagem. Antes de concluir o texto, a atriz frisou que o seu namorado não teve culpa de ser vítima de um assassinato. “Respeitem o momento! Já não basta todo o sofrimento que estamos passando, as pessoas tendem a questionar a culpa da vítima num caso como esse. Não, a culpa não é da vítima!”, concluiu a atriz desabafo feito em uma rede social.

Imagens de uma câmera de monitoramento, instalada no Posto 7, na orla, perto do Garota de Ipanema, flagraram a vítima discutindo com os homens, que teriam sufocado o namorado de Carla Daniel. A dupla, em seguida, teria roubado a carteira e o celular da vítima e fugido. Desde o fi de semana, investigadores da Delegacia de Homicídios da Capital tentam prender o morador de rua Flávio Lima de Melo. Ele é apontado pela polícia como sendo o homem que teria aplicado um golpe e sufocado o músico.

Já Pablo Francisco da Silva, que também teria participado do assassinato, foi preso ainda no sábado. Pablo contou em seu depoimento que ele e Flávio discutiram com o publicitário após este não ter gostado de uma brincadeira feita pela dupla. Em seguida, Sérgio entrou em uma gruta do local, e logo depois os dois homens o acompanharam. Pablo, de 20 anos, foi preso na noite de sábado, na Avenida Francisco Bhering, em Ipanema, e disse que Flavio, de 29, deu um mata-leão em Sérgio. Contra Pablo, há uma anotação criminal por roubo. A juíza Angélica dos Santos Costa, do plantão judicial do último sábado, dia 28, expediu mandados de prisão temporária contra os dois.

Sérgio teria sido deixado em casa pela atriz Carla Daniel por volta das 22h30 do dia 9, na Rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana. Ele não chegou a entrar no apartamento e teria ido direto para as proximidades do Parque, a 1,2km e seis minutos a pé, onde costumava meditar com frequência. Ele teria seguido em direção à praia e, cerca de três horas depois, entrado no Garota de Ipanema.

Embora os portões do espaço sejam abertos às 6h e fechados às 17h, diariamente, grades quebradas permitem o livre acesso dos frequentadores em qualquer horário. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Conservação informou que a previsão é a de que, até o fim da primeira quinzena de setembro, estejam concluídos o conserto nos dois portões de acesso e do gradil de madeira que circunda o Parque Garota de Ipanema.