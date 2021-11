Cariacica: Gandini pede ao Estado doação de área

Com o propósito de liberar um terreno para a construção de uma praça de lazer e esportes em Cariacica, o deputado Gandini (Cidadania) apresentou ao Legislativo estadual o Projeto de Lei (PL) 733/2021, autorizando o governo do Estado a doar uma área de terra devoluta à prefeitura do município. O terreno situado no bairro Graúna possui 0,013Km² e confronta-se com a Rua Laurinda Pereira do Nascimento e a Rua Águia.

O PL estabelece um prazo de cinco anos, a contar da publicação da lei, para que o município conclua as obras da praça. Se o projeto não for entregue no prazo estipulado ou se a área for utilizada para outra finalidade, o patrimônio será automaticamente revertido para o doador, no caso o Executivo estadual.

A proposta também define que ficará a cargo do município a indenização de possíveis benfeitorias existentes sobre a área doada, sem ônus para o governo do Estado, em qualquer fase administrativa ou judicial.

O parlamentar explica que a sua proposta está constitucionalmente embasada. “A Constituição Federal trouxe como dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, ao definir como direito do cidadão o acesso ao esporte e lazer, por meio da responsabilidade da União, dos estados e municípios, na promoção de políticas públicas de fomento ao esporte, com o fim de garantir a execução desse direito constitucional”, justifica.

Tramitação

O projeto foi lido durante a sessão plenária da última segunda-feira (8) e agora segue para a elaboração de parecer das comissões de Justiça e Finanças. Esse procedimento antecede a votação da proposta pelo Plenário.