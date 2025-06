Cariacica: deputados exaltam força do povo e desenvolvimento

Vários parlamentares homenagearam o município de Cariacica pelos 135 anos de emancipação na sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales) desta terça-feira (24). Eles destacaram a força do povo cariaciquense e os investimentos realizados que “mudaram a cara” da cidade.

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), que presidia a sessão, disse que a cidade cresce sem perder suas raízes. “É marcada pela força do seu povo e diversidade cultural. Parabéns Cariacica, que venham muitos anos de prosperidade e conquistas”, afirmou.

Para Fábio Duarte (Rede), o município superou décadas de dificuldades políticas e sociais para chegar no cenário atual. “Deixou de ser uma estância rural para se tornar um polo urbano, econômico e cultural. Isso se deve à força do seu povo e à contribuição de muitas lideranças que marcaram época”, exaltou.

Capitão Assumção (PL) falou do “orgulho e satisfação” de celebrar o aniversário de emancipação de Cariacica. “É terra de gente batalhadora, trabalhadora, que renasce a cada dia de cara nova, uma cidade que respira esperança e avança com confiança”, comentou. Ele ainda ressaltou o aumento do orçamento municipal e os investimentos em obras e serviços públicos na gestão do prefeito Euclério Sampaio (MDB).

Por fim, a deputada Janete de Sá (PSB), nascida e criada em Itaquari, recordou os momentos que viveu no bairro com sua família e amigos. Ela pontuou que a cidade ficou “esquecida” por algumas administrações, mas que agora o panorama é diferente. “O município respira desenvolvimento e com apoio do governador Renato Casagrande serão mais de R$ 300 milhões em investimentos”, concluiu.

O recente reconhecimento do Espírito Santo pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como zona livre de febre aftosa sem vacinação motivou homenagem proposta pela deputada Janete de Sá. A parlamentar reconheceu o trabalho de profissionais que contribuíram para a dispensa da vacinação do rebanho bovino, possibilitando a liberação para exportar a carne para países com regras mais rigorosas.

Em sua fala, o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Guilherme Gomes de Souza, informou que a febre aftosa é uma doença infecciosa e causa sofrimento. “Atinge o coração do animal, a boca, a língua, que fica cheia de afta, e o casco dos animais, causa um sofrimento profundo. O animal deixa de caminhar, de se alimentar, e a produção de leite e carne some”, disse.

Ele comentou que a erradicação da febre aftosa incide não apenas sobre a questão econômica dos bovinos e suínos, mas também em relação ao sofrimento do animal. “Quem trabalha com a preservação e o cuidado dos animais, como a Janete, sabe que também contribui para acabar com a dor e o sofrimento deles”, salientou.

De acordo com Souza, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o rebanho bovino do Espírito Santo passa de 2 milhões de cabeças. O superintendente fez um histórico do trabalho de combate à febre aftosa no Estado. “Em 1974 aconteceram os primeiros esforços de se controlar a febre aftosa. Em 2000 houve fortalecimento da vigilância e erradicação da doença e, em 2001, a OMSA reconheceu o Espírito Santo como zona livre com vacinação”, citou.

Na sequência, houve o esforço dos profissionais da medicina veterinária do Estado para proporcionar a retirada da vacinação. “De 2023 a 25 o Espírito Santo teve o reconhecimento nacional pelo Mapa como zona livre sem vacinação e, em 2025, finalmente temos o reconhecimento internacional de todo o país. O Espírito Santo foi um dos pioneiros, graças aos serviços veterinários no combate, prevenção e vigilância, agora com mais inteligência, pois o vírus continua espalhado pelo mundo”, ressaltou.

Janete lembrou que participou do comitê gestor do Fundo Emergencial de Promoção da Saúde Animal no Espírito Santo (Fepsa). “Pegamos nossa assessoria, ajudando e debatendo questões, criando e aprovando leis como o PL 605/2024 (Lei 12.271/2024), do governo do Estado, objetivando o fortalecimento do Fepsa, que é uma das exigências para o reconhecimento internacional!”, mencionou.

Para a parlamentar, essa conquista vai “abrir portas para novos mercados, aumentando o poder competitivo, valorizando a nossa produção agropecuária e beneficiando toda a sociedade com produtos de alta qualidade”. Por fim, parabenizou todos os profissionais que contribuíram para o Espírito Santo alcançar esse estágio.

