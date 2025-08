Cariacica completa 30 dias consecutivos sem registros de assassinatos

Cariacica alcançou uma marca histórica nessa segunda-feira (4). Pela primeira vez, desde o início da série histórica de homicídios em 1996, o município chegou a 30 dias seguidos sem o registro de assassinatos. A última ocorrência foi registrada no dia 5 de julho e, desde então, nenhuma morte violenta ocorreu na cidade.

No total do ano, Cariacica já alcança uma redução de 21% nos homicídios dolosos e feminicídios, sendo 52 registros em 2025 contra 66 de janeiro a 04 de agosto do ano passado. São 14 vidas perdidas a menos em relação a 2024. O governador Renato Casagrande comentou a marca positiva alcançada.

“Cariacica completou 30 dias sem homicídios e outros 49 municípios também. Essa conquista é fruto do trabalho do Programa Estado Presente, da integração entre as forças de segurança e do acompanhamento que fazemos todo mês, analisando os números e pensando em estratégias. A gente sabe que tem muitos desafios pela frente, mas sabemos que estamos no caminho certo quando conseguimos conquistar resultados importantes como este”, destacou o governador.

O vice-governador e coordenador do programa Estado Presente em Defesa da Vida, Ricardo Ferraço, também comentou sobre o resultado. “Em poucos dias comemoramos a instalação dos primeiros totens de segurança em Cariacica e agora temos esse resultado muito importante. Isso ressalta o trabalho conjunto das forças de segurança, do Governo do Estado e Prefeitura em um só objetivo. Conversei pessoalmente com o prefeito Euclério Sampaio para compartilhar e avaliar esse resultado histórico. Com o Programa Estado Presente, organizamos uma ampla rede de trabalho e a integração é uma de nossas premissas”, disse.

Ricardo Ferraço também fez um agradecimento aos profissionais das forças de segurança. “Agradeço às mulheres e aos homens das nossas polícias e da Guarda Municipal que se empenham diuturnamente em defesa da sociedade. A Segurança Pública se faz e se aprimora todos os dias e estamos nessa pegada.”

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, garantiu que o objetivo é continuar entregando um trabalho de qualidade para toda a população do Espírito Santo, sendo que este resultado de Cariacica é considerado um reflexo do trabalho intenso das forças policiais e dos investimentos do Governo do Estado.

“Temos muitas entregas, dentro do programa Estado Presente, sendo feitas em todo o Estado, mas especialmente em Cariacica. Temos câmeras com inteligência artificial, totens de segurança que foram inaugurados recentemente e não podemos deixar de falar do grande trabalho realizado pelas nossas forças de segurança. Um município do tamanho de Cariacica, com todos os desafios que temos, permanecer mais de 30 dias sem assassinato, é algo histórico, que mostra que estamos no caminho certo”, afirmou Damasceno.

Mais de 230 dias sem latrocínios e 79 dias sem feminicídios

Outros dados importantes em relação à letalidade violenta em Cariacica são os dias sem registros de latrocínio e feminicídio. O último caso de roubo com resultado morte no município ocorreu em 10 de dezembro de 2024, ou seja, a 236 dias. Já em relação à morte de mulheres por questões de gênero, o registro anterior ocorreu em 17 de maio deste ano, completando assim 79 dias sem nenhum caso.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesp

Victor Muniz

(27) 3636-1572 / 99284-3303

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES