Carga de cerveja com suspeita de fraude fiscal é apreendida em São Mateus

De acordo com a PRF, o veículo estava carregado com mais de 6 mil caixas de cerveja (cada uma com 12 latas), além de caixas de garrafas da mesma bebida

Um carga de cerveja foi apreendida durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã deste domingo (14), na BR-101, em São Mateus, norte do Espírito Santo. Os policiais que realizaram a abordagem identificaram uma possível fraude fiscal nos produtos.

A carga era transportada por um caminhão, que estava carregado com mais de 6 mil caixas de cerveja (cada uma com 12 latas), além de caixas de garrafas de 1 litro da mesma bebida. A abordagem aconteceu no Km 57 da rodovia, por volta das 9 horas.

O condutor do caminhão contou que a carga saiu da Paraíba com destino à cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Porém, a nota fiscal da carga foi emitida por uma empresa de Macaé e tinha como destinatário a cidade de Lagoa Seca, na Paraíba.

Durante a abordagem, os policiais fizeram contato com a Receita Estadual, via telefone, e a suspeita de irregularidade fiscal foi confirmada.

O veículo permanecerá no pátio da UOP de São Mateus para adequação de irregularidades e à disposição da Receita Estadual, para providências referentes ao ilícito fiscal.

(*Folha Vitória)