Cardio pré-sexo: corrida pode apimentar vida sexual de casais

Especialistas apontam que a corrida pode ser uma grande aliada do sexo, aumentando a libido e esquentando as coisas na hora H

Muito se fala sobre o que é possível colocar em ação para “reacender a chama” e apimentar a vida sexual de casais que andam meio mornos. Uma das melhores soluções é algo que muita gente considera improvável: corrida.

O conselho é da professora Amanda Daley, da Universidade de Loughborough, e foi publicado pelo Centro de Medicina e Comportamento do Estilo de Vida da universidade. “As chances de fazer sexo são maiores em homens e mulheres que são moderadamente ativos fisicamente em pelo menos uma vez por semana, em vez de inativo”, disse, em entrevista ao Daily Mail.

O benefício não é oriundo apenas da corrida, mas de qualquer atividade física, principalmente as aeróbicas. Isso acontece por diversos fatores. De acordo com o urologista Danilo Galante, as atividades físicas melhoram tanto os aspectos objetivos da sexualidade, que são o funcionamento do corpo, quanto os subjetivos, que têm a ver com imagem, condicionamento e motivação.

“Para começar, os exercícios aumentam os níveis de testosterona, hormônio que melhora a libido e a ereção. Além disso, há melhora do fluxo sanguíneo no corpo todo, incluindo a genitália. Quanto mais saudável a vascularização, melhor será a excitação”, explica.

Ainda na parte objetiva, o exercício tem o poder de controlar doenças crônicas, como pressão alta e diabetes, algumas das principais causas da disfunção erétil em homens. “Se você melhora essas doenças, você melhora a qualidade da ereção”, garante Danilo.

Ao passar para o campo subjetivo, movimentar-se também é essencial. Uma piora das atividades sexuais, muitas vezes, está diretamente ligada à ansiedade e depressão. Com exercícios regulares, são descarregados hormônios de prazer e felicidade, como endorfina e dopamina – os mesmos liberados durante o sexo.

Sem contar com a consequente melhora da autoimagem dos pacientes, que tendem a se sentir mais dispostos e bonitos. “Esse estado de bem-estar e satisfação melhora diretamente a autoestima, fator importante para o aumento da libido”, aponta.