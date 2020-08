Cardi B deixa claro que WAP é uma “música para adultos”

Reprodução/Instagram Negão do Borel reclama por não ter sido convidado para viagem com Neymar e Anitta





Recentemente, Anitta compartilhou um vídeo ao lado do jogador Neymar em seu perfil oficial no Instagram. Nas imagens, ela aparece cantando ao lado dele. Ela está passeando pela Europa e já visitou vários lugares por lá, como a Croácia e Itália, e acabou encontrando o craque.

Quem não gostou nada disso foi Nego do Borel. Um Instagram de fofoca publicou a imagem do possível novo casal e o cantor fez questão de comentar por lá que foi um “esculacho” não terem o convidado para o passeio. “Faço várias paradas maneiras, danço suas músicas no TikTok, posto no meu Insta, te divulgo pro meu público que é bem importante, sacanagem Larissa. Neymar, chego tá rico aqui mano de tanto torcer pai, nem pra mandar um zap, Vem Nego Ibiza”, disse.

Vários internautas responderam Nego. “Você foi nessa amizade de garfo mas era sopa, acontece!”, disse um. Já outro comentou que ele era casado e que “programas de solteiros são totalmente diferentes, não tem nada a ver com amizade”. Essa mesma usuária ainda aproveitou para cutucar Anitta: “E outra ela tinha que estar aqui cumprindo a quarentena e não circulando os 4 cantos do mundo”.