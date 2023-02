Caratoíra goleia Bandoleiros e conquista o Capixabão Adulto de Futsal 2022

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) recebeu, nesse domingo (05), a grande final do Campeonato Capixaba Adulto de Futsal 2022. Na partida, que aconteceu no Ginásio Paulo Pimenta, que fica dentro do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Vitória, a equipe do Caratoíra goleou o time do Bandoleiros, por 4 a 1, para ficar com o título.

Os gols da partida foram marcados por Vinícius, Dondon (2) e Neguinho para o Caratoíra, com Kalel descontando para o Bandoleiros.

Aproveitando cruzamento vindo da esquerda, Vinícius abriu o placar para o Caratoíra, ainda no 1º tempo, aos sete minutos. O restante dos gols veio na segunda etapa. Dondon roubou a bola em seu próprio campo, avançou e chutou forte para ampliar a vantagem para 2 a 0.

O golaço da partida veio com Neguinho, que recebeu lançamento pelo alto, dominou e emendou um voleio sensacional: 3 a 0 Caratoíra. Logo depois, Kalel descontou para o Bandoleiros. No fim da partida, novamente Dondon marcou para definir o placar.

Com o título, a equipe da capital vai representar o Espírito Santo na Taça Brasil de Clubes, categoria adulto, que acontece neste ano e é organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Richard Pinheiro / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99865-0093 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: Governo ES