Carateca conquista ouro no Circuito Open Nacional de Karatê

A atleta Leidiane Rocha estreou bem na primeira competição da temporada, conquistando a medalha de ouro na categoria kata sênior até 55kg, no Circuito Open Nacional de Karatê, realizado em Mossoró, Rio Grande do Norte. A competição aconteceu no último sábado (12).

A competição integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Karatê (CBK) e distribuiu 50 pontos no ranking nacional para o campeão. Leidiane contou com apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), para participar do evento. Além do ouro, ela também garantiu o bronze na categoria kumite sênior.

“Foi uma competição muito boa. Logo na primeira do ano, consegui conquistar o primeiro lugar em uma categoria. Claro que ainda há muitos pontos a corrigir e muito a treinar, mas meu objetivo é estar entre as cinco melhores do País este ano, e esse resultado mostra que estou no caminho certo”, avaliou Leidiane Rocha.

O próximo desafio em nível nacional da atleta vai ser disputar a etapa classificatória do Campeonato Brasileiro, que será realizada em junho, no Ceará.



Voe Atleta



O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

Fonte: GOVERNO ES