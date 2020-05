Carateca brasileiro perde vaga já assegurada nos Jogos de Tóquio

O Grêmio realizou na manhã desta quinta (21) seu primeiro treino com bola desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Segundo comunicado emitido pela equipe gaúcha, a atividade aconteceu após “três dias de trabalhos físicos, envolvendo estímulos, força e resistência”.

“No turno da manhã, parte dos goleiros [Grupo A] treinou com os grupos B e C. Orientada pelo auxiliar Alexandre Mendes, a atividade previa conclusões a gol, complementada por atividades físicas específicas (…). No gramado, os goleiros Brenno e Vanderlei defenderam, cada um, uma meta, dispostas lado a lado em uma das linhas de fundo. Já os atletas de cada grupo (B e C) se dividiram em dois pequenos grupos de três, um atacando pelo lado esquerdo e outro pelo direito, mantendo uma distância segura. Para chegar à entrada da grande área e arrematar, o jogador devia superar obstáculos montados pela preparação física, com bolas e pequenas barreiras. Depois de passar pelo circuito, o atleta concluía duas vezes, uma com cada pé”, informou o Grêmio.

Na parte da tarde outros três grupos realizarão as mesmas atividades, mas com a participação dos goleiros Paulo Victor e Julio César.

Os treinos do Grêmio acontecem em meio à expectativa da Federação Gaúcha de Futebol de que o campeonato estadual retorne no dia 15 de julho, mas com partidas com portões fechados. Contudo, o reinício da competição depende da autorização do Governo do Rio Grande do Sul.

Segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na última quarta (20), o Rio Grande do Sul tem 4.973 casos do novo coronavírus, com 161 mortes.