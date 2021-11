CAPM: descubra como funciona este modelo de precificação de ativos

Entre os principais objetivos dos investidores para conseguir alcançar o maior retorno possível, está a redução de risco. Isso tendo em vista que no mercado financeiro há uma série de maneiras de avaliar o investimento em um ativo.

No caso da redução de riscos, tem o CAPM (Modelo de Precificação de Ativos de Capital), que permite analisar a relação do risco do investimento e rendimento que ele pode oferecer. Posto que, via de regra, quanto mais arriscado é um ativo, maior é o retorno esperado por ele.

Em resumo, o Modelo de Precificação de Ativos de Capital, mais conhecido pela sigla CAPM, representa uma técnica adotada no mercado que visa analisar a associação entre o risco e o rendimento de um investimento.

Portanto, este método foi desenvolvido para calcular o equilíbrio entre o risco e o retorno de um ativo, para assim, estabelecer uma precificação dos investimentos com risco.

Sendo assim, o CAPM avalia diversos aspectos, como as projeções de distribuição de risco, o comportamento dos investidores, os fundamentos do mercado e a distribuição de rendimento. Isto é, ele define a taxa de retorno teórica adequada para determinado ativo de acordo com a carteira de mercado diversificada.

Como funciona?

Desse modo, o CAPM atua através de suposições do comportamento dos investidores, com elementos do mercado e distribuições de risco. Por conseguinte, essa metodologia de precificação de ativos opera com base no risco do investimento e do custo de capital.

Nesse sentido, este método foi criado por três economistas com base no trabalho de Harry Markowitz sobre a Teoria do Portfólio. Em suma, o estudo aborda como investidores empregam o princípio da diversificação para otimizar a carteira de investimentos.

