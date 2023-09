Capixabas vão representar o Estado no Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo

Os atletas do Espírito Santo desembarcaram, nesta quinta-feira (14), em São Paulo, para disputar o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-23. A competição tem início nesta sexta-feira (15), no Estádio do Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento de Atletismo, em Bragança Paulista (SP).

Ao todo, dez atletas e dois técnicos viajaram com o apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Ângelo Miguel, Daniel Bonela, Gustavo Henrique e Raphael Santana de Oliveira vão representar o Clube de Atletismo do Espírito Santo (CAES).

Já Tiago Ramos Silva, Yan Dias, Breno Apolinário Silva Barros e Walisson Breno vão representar a Estação Conhecimento Serra, enquanto João Vitor Valim e Alexandre Ribeiro da Silva levarão o nome da Escola Nova Carapina e do Clube Capixaba, respectivamente.

Cerca de 860 competidores, de 128 clubes, de 22 Estados e do Distrito Federal, estarão reunidos no local disputando por um lugar no pódio do campeonato, que tem encerramento no próximo domingo (17).

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

