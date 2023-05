Capixabas disputam Campeonato Mundial de jiu-jitsu nos Estados Unidos

Os lutadores Bruno Altoé e Victor Fairich se preparam para disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, principal competição do circuito mundial da modalidade. O torneio começa na próxima quinta-feira (1°), em Long Beach, na Califórnia, Estados Unidos. Os atletas viajam com passagens custeadas pelo programa Compete Esportivo, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Os capixabas já se encontram em solo norte-americano para realizar uma preparação final antes dos combates e se adaptar à temperatura da região. Victor Fairich é técnico do Bruno Altoé e fará a sua primeira participação como atleta na competição. Bruno Altoé, que é contemplado pelo Bolsa Atleta, também da Sesport, espera chegar ao primeiro lugar do pódio na disputa.

“As expectativas sempre são as melhores possíveis para alcançar a medalha de ouro na categoria. Em 2021, fui campeão na faixa roxa e agora quero repetir o feito na faixa marrom”, contou Bruno Altoé.

Bruno Altoé começou a temporada com o pé direito e se sagrou campeão do Europeu 2023 pela IBJJF e campeão pan-americano no mês de janeiro e março, respectivamente. Além do Mundial, o lutador também está focado no Campeonato Brasileiro, visando se tornar o primeiro capixaba a alcançar os quatro principais títulos da modalidade.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

Compete Esportivo



O Compete Esportivo é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Richard Pinheiro / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99865-0093 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES