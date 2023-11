Capixabas disputam Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar em Salvador

Os campeões dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) vão representar o Estado no Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17, em Salvador, na Bahia. A competição tem início neste sábado (18) e segue até o próximo dia 26.

Na disputa masculina, o Espírito Santo será representado pela equipe da EMEF Deocleciano de Oliveira, de Guaçuí. Já no feminino, as estudantes do colégio Mundo Moderno, de Cariacica, entram em quadra.

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) custeou todo o transporte para levar a delegação capixaba até o local do torneio, que é composta por 20 atletas, dois chefes de delegação e dois técnicos.

A competição reúne estudantes de todo o país na capital baiana e é realizada pelo Ministério do Esporte em parceria com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB).

