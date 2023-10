Capixabas contemplados pelo Bolsa Atleta vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago

Destaques internacionais, os atletas Bruno Conde, Geovanna Santos e Krystian Kymerson são os capixabas contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que vão representar o País nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. O evento teve a cerimônia de abertura nesta sexta-feira (20).

Os capixabas têm se destacado em suas respectivas modalidades durante toda a temporada e agora terão a oportunidade de competir no maior evento esportivo das Américas. Geovanna Santos vai disputar medalhas na ginástica rítmica, enquanto Krystian Kymerson vai competir no surfe.

No karatê, Bruno Conde será o único atleta representando o País na categoria masculina. O carateca falou sobre o que espera do torneio, que segue até o dia 05 de novembro.

“Estamos com as melhores expectativas. No último ano, o Brasil não trouxe medalhas nas categorias individuais do karatê, tanto no masculino quanto no feminino, e estou querendo mudar isso. O Espírito Santo também nunca teve nenhum atleta participando dos Jogos Pan-Americanos na modalidade. Então, só de eu estar indo já é um feito, mas estou longe de estar contente e vou em busca de uma medalha”, destacou Bruno Conde, que é homenageado com uma estrela na Calçada da Fama da Sesport.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, expressou entusiasmo com a participação dos capixabas. “Estamos muito orgulhosos desses atletas que, com o apoio da Sesport, por meio dos programas Bolsa Atleta e Voe Atleta, se prepararam com muita dedicação e vão competir no maior evento esportivo do continente”, disse José Carlos Nunes.

Cliquei aqui para saber mais e ter acesso aos novos editais do Bolsa Atleta e do Voe Atleta.

