Capixabas contemplados pelo Bolsa Atleta participam do Grand Slam de Taekwondo

Sete capixabas contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vão participar do Grand Slam de Taekwondo, que começa nesta quinta-feira (26), na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro (RJ).

Os atletas bolsistas são da Associação de Taekwondo da Grande Vitória (ATKDGV) e viajam acompanhados dos treinadores Lucas Reboli e Manuela Feliz para a competição, que é uma das mais importantes do calendário nacional e define a formação da Seleção Brasileira de Taekwondo para a temporada 2026.

Alice Pimenta (sub-14), Maria Cecília de Souza (sub-17), Mateus Nascimento (sub-17), Roberto Deorce (adulto) e Valentina Reis (sub-17), na categoria poomsae, tentam uma vaga no Grand Slam por meio da seletiva aberta, que acontece no primeiro dia do campeonato.

Já Fillipe Rabello (adulto) e Nicolas Magalhães (sub-21) estão classificados para o Grand Slam devido aos resultados obtidos em 2025. Filipe compete nesta sexta-feira (27), e Nicolas, no domingo (1º).

Além dos bolsistas, a também capixaba Andreza Lube estará na disputa do Grand Slam na categoria poomsae.

“O programa Bolsa Atleta representa muito mais do que um auxílio financeiro; é um instrumento de transformação na vida desses jovens. O incentivo garante condições para que os atletas possam se dedicar com mais segurança à preparação física, técnica e psicológica, além de viabilizar a participação em competições decisivas do calendário nacional. Cada detalhe faz diferença: ter suporte para viagens, inscrições, equipamentos e alimentação adequada é determinante para o desempenho”, destacou Jenifer Cardoso, coordenadora dos atletas da ATKDGV.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 4 milhões, o edital atual atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 243 contemplados, 11 a mais do que no edital anterior. Serão pagas aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Pódio (R$ 4 mil); Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Participação (R$ 2,3 mil); Internacional Principal (R$ 2 mil); Internacional Base (R$ 1,7 mil); Nacional Principal (R$ 1,5 mil); Nacional Base (R$ 1 mil) e Estudantil (R$ 500).

