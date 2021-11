Capixabas contemplados pelo Bolsa Atleta e Compete Esportivo disputam competições

Os esportistas Fillipe Almeida, do taekwondo, e Juliétty Tesch, da vela, contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), viajaram com o apoio do Compete Esportivo e estão disputando competições nas respectivas modalidades.

Nesta quarta-feira (17), Fillipe Almeida disputa o Open, que acontece na Bósnia, e, na sequência, segue para o segundo compromisso, na Áustria, no dia 28. O atleta faz parte da categoria adulto, até 63 kg, e conhecerá os adversários da primeira competição no dia da luta.

Além do esportista, o técnico da Seleção Brasileira Reginaldo dos Santos também viajou com passagens compradas pela Sesport, por meio do programa Compete Esportivo, o que é fundamental para conseguir participar do circuito, segundo o atleta.

“O Compete é a oportunidade que muitos atletas queriam ter. Esse suporte é muito importante para nossa carreira. Consegue proporcionar uma experiência enorme. Só tenho a agradecer. Sem ele, seria quase impossível competir nesse circuito. Vou em busca da vitória. Estou me preparando para isso”, disse Fillipe Almeida.

Além do esportista, a velejadora Juliétty Tesch é outra atleta capixaba competindo no momento, com o apoio duplo da Sesport. Heptacampeã brasileira, a atleta está disputando o Campeonato Sul-Brasileiro e o Brasileiro de Vela, na classe laser 4.7, em Porto Alegre, que será finalizado nesta sexta-feira (19).

Saiba mais sobre os programas

Neste ano, o Programa Bolsa Atleta está beneficiando 151 atletas e paratletas de alto rendimento, 30 a mais que no ano passado, alcançando um recorde no número de bolsas concedidas. O auxílio financeiro mensal varia de acordo com a categoria do atleta dentro do edital, sendo R$ 500 (estudantil), R$ 1.500 (nacional), R$ 2 mil (internacional) e R$ 4 mil (olímpico). O investimento total da Sesport no programa é de R$ 2,3 milhões.

O valor recebido pelo atleta pode ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, além da aquisição de material esportivo.

Já o Compete Esportivo é um programa que custeia viagens de avião para que atletas e paratletas disputem competições nacionais e internacionais. A previsão da Secretaria de Esportes e Lazer para o edital 2021 é de um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão em passagens aéreas, destinadas a esportistas de alto rendimento.

Até o momento, 293 passagens aéreas já foram emitidas pelo programa, beneficiando mais de 250 atletas e paratletas capixabas de diversas modalidades, entre elas taekwondo, vôlei, surf e judô. As passagens foram emitidas tanto para destinos dentro do Brasil (Brasília, São Paulo, Alagoas e Paraná) quanto para fora do País (Uruguai, Paraguai e Estados Unidos).

